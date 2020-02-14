МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если альтернативное российскому сырье будет дороже.

"Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской", — приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Данное заявление Лукашенко сделал на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК во время рабочей поездки в Гомельскую область. 

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Белорусский лидер рассказал, что в время переговоров лидеров Белоруссии и РФ в Сочи в феврале президент России Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" – передал Лукашенко слова российского коллеги.

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".

Президент Белоруссии также заявил, что в руководстве РФ намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, выразил убежденность, но народы двух стран не захотят этого. 

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"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК", — говорится в сообщении.

При этом, по данным агентства, белорусский президент выразил убежденность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Лукашенко ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.