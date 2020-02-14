МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если альтернативное российскому сырье будет дороже.

"Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской", — приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Данное заявление Лукашенко сделал на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК во время рабочей поездки в Гомельскую область. Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск в вопросе цены на газ

Белорусский лидер рассказал, что в время переговоров лидеров Белоруссии и РФ в Сочи в феврале президент России Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" – передал Лукашенко слова российского коллеги.

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".

Президент Белоруссии также заявил, что в руководстве РФ намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, выразил убежденность, но народы двух стран не захотят этого. "Дружба" врозь? Зачем Минск угрожает Москве забором нефти для своих НПЗ

"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК", — говорится в сообщении.

При этом, по данным агентства, белорусский президент выразил убежденность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Лукашенко ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.