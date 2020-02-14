МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, когда рост составлял 0,2%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Объем розничных продаж с исключением автомобилей и комплектующих в январе вырос к декабрю на 0,3%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.