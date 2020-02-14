МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент РФ Владимир Путин забрал у него ручку.

Издание Financial Times ранее в пятницу опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США) адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых оно ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Дерипаска добивается в американском суде их снятия, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно.

В письме перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

Обвинения в отмывании денег Дерипаска назвал голословными, заявив РИА Новости, что введенные против него американские санкции являются политическими.

"Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил", — написал бизнесмен позднее в своем телеграм-канале.

Летом 2009 года жители города Пикалево в Ленинградской области из-за последствий конфликта между разделенными в ходе акционирования градообразующими предприятиями перекрывали федеральную трассу. Тогда проблемы пришлось решать лично Путину, в присутствии которого был подписан договор между предприятиями. Для подписания документа Путин вручил свою ручку Дерипаске, однако затем потребовал ее вернуть.