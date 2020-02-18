ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. США не пытаются повысить цены на нефть санкциями против Rosneft Trading, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Мы не думаем, что эти действия повлияют на цену нефти, которую платят компании по всему миру", — сказал Абрамс журналистам.

"Цены на нефть сейчас ниже, чем были, когда началась эта кампания (санкций). Мы не пытаемся повысить их", — добавил он.

По его словам, США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти.

"Два крупнейших клиента для (поставок) венесуэльской нефти — Индия и Китай, именно в таком порядке. Мы будем вести разговоры с клиентами, разъяснять им американскую политику относительно венесуэльской нефти", — сказал Абрамс.

"Мы продолжим убеждать страны, которые поддерживают этот режим, чтобы снизить подобную деятельность с их стороны", — добавил он.

США считают, что Rosneft Trading SA и после введения санкций может пытаться обходить американские ограничения, но рассчитывают, что с ними теперь меньше будут сотрудничать, заявил Абрамс.

"Думаю, сейчас компании по всему миру в нефтяном секторе будут отходить от работы с Rosneft Trading SA… Люди всегда стараются обмануть, и Rosneft Trading SA может попытаться пойти на обман, но, думаю, что с ними будут меньше сотрудничать", — сказал он во вторник журналистам.

"Уверен, что будут попытки обойти санкции. "Роснефть" уже сейчас делает это, например, меняя названия судов или перегружая (нефть) с борта на борт, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти", — добавил он.

По его словам, представители США выходят на судовладельцев и потенциальных покупателей и предостерегают от участия в подобных действиях.

США ввели ранее санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой.