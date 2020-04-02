МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Кризисный сценарий рейтингового агентства "Эксперт РА" предполагает падение кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в России более чем на 30% по итогам 2020 года, говорится в материалах агентства.

"В случае реализации умеренно-негативного сценария развития макроэкономической ситуации агентство ожидает, что объем выданных кредитов МСБ в 2020 году будет на 20% ниже уровня 2019-го, а в случае реализации кризисного сценария сокращение может составить более 30%", — прогнозируют аналитики.

Большинство из опрошенных агентством в феврале 2020 года банков полагали, что в текущем году рынок кредитования малого и среднего бизнеса ждет очередной рост. Снижать темпы кредитования банки не планировали – 19 из 24 респондентов сообщили, что в 2020 году целевые объемы выдач кредитов субъектам МСБ будут на уровне 2019-го либо превысят его.

Вместе с тем кризисные явления в мировой и российской экономиках, которые проявили себя в марте 2020 года, по мнению аналитиков, свидетельствуют о том, что все рекорды в сегменте кредитования МСБ остались в 2019-м.

С учетом изложенного агентство считает, что для 2020-го будет характерен умеренно-негативный сценарий развития макроэкономической ситуации в стране, что предполагает среднегодовую стоимость нефти марки Brent в 40–45 долларов за баррель, инфляцию на уровне 4–5%, а также повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 7–7,5%. При этом в случае, если меры государственной поддержки субъектов МСБ не будут сжаты, агентство ожидает, что объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2020 году будет на 20% ниже уровня 2019-го и составит около 6,3 триллиона рублей.

Кризисный сценарий агентства предполагает снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent за отметку до 35 долларов за баррель, достижение инфляции уровня 7% и выше, а также увеличение ключевой ставки ЦБ РФ до 9%. В результате такого развития событий объем выдач кредитов МСБ сократится на 30–35% по сравнению с 2019 годом и составит около 5,1–5,5 триллиона рублей (в случае если правительство продолжит оказывать поддержку рынку кредитования субъектов МСБ).