МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Твёрдые договоренности по новому сокращению добычи нефти достигнуты только между странами ОПЕК+, и они недостаточны для балансировки мирового рынка, однако позволят более плавно пройти период максимального провала спроса во втором квартале, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"В итоге твёрдые договорённости достигнуты только между странами ОПЕК+, которые снизят добычу на 10 миллионов баррелей в день. Этого недостаточно, чтобы полностью сбалансировать рынок в моменте, но должно позволить более плавно пройти период максимального провала спроса, который, вероятно, придётся на второй квартал", — прокомментировал Маринченко решение ОПЕК+. Сначала соглашение будет работать на то, чтобы снизить профицит добычи нефти, а потом — чтобы израсходовать излишки товарных запасов, которые сформируются за время перепроизводства, пояснил эксперт.

По его словам, в понедельник не стоит ожидать сильного роста нефтяных цен на решении ОПЕК+ сократить добычу нефти. "Но соглашение должно позволить избежать их неуправляемого падения, связанного с физической невозможностью продать добываемую нефть, как это было в последние 2-3 недели — 1 апреля на физическом рынке Brent стоил 15 долларов, Urals — 11 долларов за баррель", — отметил он.

Также Маринченко сообщил, что котировки во втором квартале останутся все же слабыми, так как нефтяной рынок в ближайшее время будет все равно сильно затоварен. "Наш прогноз — 30 долларов за баррель нефти марки Brent в среднем в 2-4 квартале этого года — пока остаётся актуальным с учётом достигнутых договорённостей", — сказал он.

Говоря о снижении добычи нефти в России, эксперт отметил, что для компаний в будущем сложнее будет добычу нарастить, а не сократить. "Снизить добычу просто, вопрос в том, удастся ли ее нарастить и сколько это будет стоить. Проще всего будет компаниям, в портфеле которых есть относительно новые месторождения — там добычу регулировать проще. На выработанных месторождениях с низкими дебатами и высокой обводнённостью восстановить добычу можно будет только проведя капитальный ремонт скважин и другие мероприятия, в итоге это может оказаться просто нецелесообразным", — полагает Маринченко.

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ ОПЕК+ И СТРАН ИЗ "БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ"

Существующий с 2017 года альянс ОПЕК+ после разрыва на месяц согласовал новую сделку о снижении добычи нефти для стабилизации рынка в условиях пандемии коронавируса. Она будет действовать с мая 2020 года до конца апреля 2022 года, но при необходимости может быть продлена или сокращена. По условиям, предполагается снижение добычи в три этапа от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов до конца соглашения.

Россия и Саудовская Аравия, лидеры соглашения, возьмут на себя половину общего объема сокращения добычи альянса. Они будут делать это от собственной базы отсчета в 11 миллионов баррелей в сутки, до 8,5 миллиона, 9 миллионов и 9,5 миллиона на каждом из этапов. При этом учет исполнения обязательств альянса будет вестись только по нефти, как принято в странах ОПЕК, без учета конденсата.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, обязательства взяли на себя все 23 страны, участвовавшие в последних договоренностях ОПЕК+, то есть даже Мексика, которая в течение двух дней обсуждения вопроса противилась предложенным ей квотам. Она была готова снизить добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки от марта 2020 года — до 1,681 миллиона, а ей предлагалось сократить от базы октября 2018 года в 1,753 миллиона баррелей в сутки — на 400, 320 и 240 тысяч в три этапа.

В итоге президент США Дональд Трамп после заседания глав минэнерго G20 объявил, что Соединенные Штаты помогут Мексике в свете ее решения сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день, а страна "возместит" это, когда появится возможность. Он добавил, что США сократят добычу нефти, чтобы Мексика могла выполнить свою квоту, о которой договорились на встрече ОПЕК+. По его словам, Мексика сократит добычу примерно на 100 тысяч баррелей, то есть не дотянет еще 250-300 тысяч баррелей. Однако заявлений от ОПЕК+ еще не было.

ОПЕК+ при этом сохраняет уверенность, что в мерах по стабилизации рынка должны участвовать и другие производители нефти. Исходя из двухдневных контактов, в том числе с G20, ОПЕК+ считает, что с участием таких стран суммарное сокращение добычи нефти в мае-июне будет 15 миллионов баррелей в сутки, то есть на них придется 5 миллионов баррелей. Среди этих государств упоминались Канада, США, Норвегия, Аргентина, Бразилия и другие. Добыча нефти всех задействованных стран в целом оценивается в 70 миллионов баррелей в сутки — около 70% от всей добычи в мире.

Примечательно, что итоговое заявление по заседанию "большой двадцатки" отложено. Ожидалось, что в нем будут прописаны конкретные меры группы по стабилизации энергорынков. По неофициальной информации, министрам не удалось договориться об этом.