Минэкономразвития представит макропрогноз к концу мая
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития представит макроэкономический прогноз по ситуации РФ к концу мая, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы сейчас смотрим, как ситуации на рынке нефти, какие оценки доходов. Я думаю, что мы к концу мая сделаем оценки, уже публично прогноз представим. Сейчас мы считаем разные варианты", — сказал Решетников.
Ранее Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях пандемии коронавируса.
https://1prime.ru/state_regulation/20200425/831335474.html