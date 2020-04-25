МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Кабмин РФ выделил 24 миллиарда рублей на программу льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделить Минэкономразвития России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 24 миллиарда рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Минэкономразвития поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием данных средств и представить в правительство соответствующий доклад до 1 марта 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин в середине апреля предложил на фоне коронавируса создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий в России. Он отметил, что речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, добавив, что ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ (сейчас 5,5%). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов анонсировал запуск льготного автокредитования крупных системообразующих компаний уже на следующей неделе.