У России самая подробная статистика смертности от COVID, заявил Росстат
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Настолько подробной статистики смертности от COVID-19, как в России, нет ни в одной стране мира, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.
Росстат ежемесячно публикует статистику смертности от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.
"Нигде в мире мы больше так и не видели настолько подробной статистики по этой теме (смертность от COVID-19 — ред.) до сих пор. И тут понятно не было каких-либо международных стандартов, международного опыта других стран, на который можно было опереться. То есть мы пробивали этот путь сами, с нуля, в итоге получили самую подробную статистику по этой теме", — сказал Малков.
Он пояснил, что специалисты Росстата по ходу дела разбирались с особенностями болезни и решали вместе с коллегами из других ведомств, как правильно объективно отражать все данные.
Кроме того, глава ведомства отметил, что в условиях пандемии не было ни одного срыва по срокам публикации данных, Росстат только наращивал темп и одновременно делал данные в новых разрезах, в новых видах и графики более понятными.
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https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832582031.html