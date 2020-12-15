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Безработица в Великобритании в августе-октябре выросла лучше прогноза
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Безработица в Великобритании в августе-октябре выросла до 4,9% с 4,8% в июле-сентябре, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Аналитики прогнозировали... ПРАЙМ, 15.12.2020
безработица, великобритания, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в августе-октябре выросла до 4,9% с 4,8% в июле-сентябре, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
Аналитики прогнозировали рост безработицы до 5,1%.
Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,8%.
При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в августе-октябре составило 1,692 миллиона человек, увеличившись на 241 тысячу по сравнению с показателем за май-июль и на 411 тысячу — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в августе-октябре снизилось в годовом выражении на 280 тысяч и составило 32,522 миллиона человек, доля занятых этой возрастной категории таким образом составляет 60,6%.
Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 2,7% в годовом выражении, без учета бонусов — на 2,8%. Аналитики ждали роста на 2,2% и 2,6% соответственно.