МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в августе-октябре выросла до 4,9% с 4,8% в июле-сентябре, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Аналитики прогнозировали рост безработицы до 5,1%.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,8%. Великобритания и ЕС близки к прогрессу на переговорах по Brexit

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в августе-октябре составило 1,692 миллиона человек, увеличившись на 241 тысячу по сравнению с показателем за май-июль и на 411 тысячу — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в августе-октябре снизилось в годовом выражении на 280 тысяч и составило 32,522 миллиона человек, доля занятых этой возрастной категории таким образом составляет 60,6%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 2,7% в годовом выражении, без учета бонусов — на 2,8%. Аналитики ждали роста на 2,2% и 2,6% соответственно.