МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Анонимные электронные кошельки могут разрешить использовать для переводов между физлицами после прохождения их владельцами процедуры упрощенной идентификации, такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Как раздать россиянам деньги "на еду"

Сейчас после прохождения упрощенной идентификации такой кошелек можно использовать для переводов в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Однако при этом остаток денег на кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов не должна превышать 200 тысяч рублей в месяц.

Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька свои паспортные данные и сведения о СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.

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