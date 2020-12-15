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2020
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В Госдуму внесен проект, разрешающий физлицам анонимные денежные переводы
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Анонимные электронные кошельки могут разрешить использовать для переводов между физлицами после прохождения их владельцами процедуры упрощенной идентификации, такой законопроект в... ПРАЙМ, 15.12.2020
денежные переводы, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Анонимные электронные кошельки могут разрешить использовать для переводов между физлицами после прохождения их владельцами процедуры упрощенной идентификации, такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Сейчас после прохождения упрощенной идентификации такой кошелек можно использовать для переводов в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Однако при этом остаток денег на кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов не должна превышать 200 тысяч рублей в месяц.
Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька свои паспортные данные и сведения о СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.
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