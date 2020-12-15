МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сбор в пользу ЕС с российских предприятий-поставщиков продукции, производство которой сопровождается большими выбросами СО2, может составить от 6 до 50 миллиардов евро в год, заявил во вторник член межведомственной рабочей группы по климату при администрации президента Олег Плужников на Национальном форуме по устойчивому развитию. Чубайс предложил способ обойти "углеродный налог" Евросоюза

"Стало проявляться очень много беспокойства со стороны бизнеса, речь идет о давно ожидавшемся решении ЕС от 21 июня 2020 года… ЕС к 2023 году предполагает ввести углеродный налог на углеродоемкие производства. Будут введены определенные сборы. По различным оценкам, плата российских компаний в отсутствие национальной системы регулирования может составить от 6 до 50 миллиардов евро", — сказал Плужников. Евросоюз планирует активнее бороться с выбросами парниковых газов

Он также отметил, что давление на российский бизнес в плане сокращения выбросов СО2 при производстве продукции оказывают и другие внешние факторы. Например, ЕС, Япония, Южная Корея заявили о планах по углеродной нейтральности. Идет процесс формирования национальных и региональных углеродных рынков. Также крупнейшие инвесторы выходят из углеродоемких активов.

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