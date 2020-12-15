МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сбор в пользу ЕС с российских предприятий-поставщиков продукции, производство которой сопровождается большими выбросами СО2, может составить от 6 до 50 миллиардов евро в год, заявил во вторник член межведомственной рабочей группы по климату при администрации президента Олег Плужников на Национальном форуме по устойчивому развитию.

" Анатолий Чубайс

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"Стало проявляться очень много беспокойства со стороны бизнеса, речь идет о давно ожидавшемся решении ЕС от 21 июня 2020 года… ЕС к 2023 году предполагает ввести углеродный налог на углеродоемкие производства. Будут введены определенные сборы. По различным оценкам, плата российских компаний в отсутствие национальной системы регулирования может составить от 6 до 50 миллиардов евро", — сказал Плужников.

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Он также отметил, что давление на российский бизнес в плане сокращения выбросов СО2 при производстве продукции оказывают и другие внешние факторы. Например, ЕС, Япония, Южная Корея заявили о планах по углеродной нейтральности. Идет процесс формирования национальных и региональных углеродных рынков. Также крупнейшие инвесторы выходят из углеродоемких активов.

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