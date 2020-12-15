МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в России увеличилось в ноябре 2020 года на 35,5% относительно ноября 2019 года, следует из материалов Росстата.

Рост по сравнению с октябрем текущего года составил 20,3%, в то время как производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-ноябре 2020 года увеличилось на 22,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Выдача бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом продлена

Производство лекарственных препаратов в ноябре составило 46,6 миллиарда рублей, что больше показателя ноября предыдущего года на 18,8% и на 20,8% больше октября 2020 года. Выпуск сывороток и вакцин увеличился в 8,5 раза в ноябре текущего года в годовом выражении.

Производство фармацевтических субстанций увеличилось на 20,5% за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Производство витаминов и провитаминов в ноябре 2020 года составило 48,6 тонны и увеличилось на 48,9% относительно октября 2020 года и на 29,9% относительно ноября 2019 года, в то время как производство антибиотиков в ноябре текущего года составило 57,1 тонны, снизилось по сравнению с октябрем текущего года на 18,2% и увеличилось по сравнению с ноябрем прошлого года на 5%. Названы бытовые медицинские устройства, необходимые во время пандемии

Выпуск приборов для облучения и реабилитации, электрического диагностического и терапевтического оборудования, применяемых в медицинских целях, составил 29,7 миллиарда рублей. Рост выпуска медоборудования в ноябре относительно ноября 2019 года составил 13%, относительно октября текущего года — 23,2%. Изготовление медоборудования в январе-ноябре увеличился на 35,5% в годовом выражении.

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