МЕХИКО, 15 дек — ПРАЙМ. Правительства Мексики и Великобритании подписали временное соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу после выхода королевства из ЕС, и намерены в следующем году начать работу над новым двусторонним документом, сообщил МИД латиноамериканской страны. Мексиканский магнат раздаст миллион песо после выздоровления от COVID-19

"Соглашение предусматривает непрерывность торговли между Мексикой и Соединенным Королевством по окончании года и носит временный характер. Мексика и Великобритания договорились начать переговоры о новом амбициозном соглашении о свободной торговле в 2021 году", — говорится в заявлении на сайте МИД.

Стороны планируют заключить постоянный договор о свободной торговле в течение трех лет и подтверждают действенность соглашения о взаимном привлечении и защите инвестиций.

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