2020-12-15T22:51:05+03:00
2020-12-15T22:51:05+03:00
2020-12-15T22:51:05+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832592344.html
Мексика и Великобритания заключили договор о свободной торговле
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительства Мексики и Великобритании подписали временное соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу после выхода королевства из ЕС, и намерены в следующем году... ПРАЙМ, 15.12.2020
свободная торговля, торговое соглашение, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83259/23/832592317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83259/23/832592317.jpg
https://1prime.ru/images/83259/23/832592316.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83259/23/832592316.jpg
https://1prime.ru/images/83259/23/832592310.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83259/23/832592310.jpg
https://1prime.ru/News/20201031/832250090.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МЕХИКО, 15 дек — ПРАЙМ. Правительства Мексики и Великобритании подписали временное соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу после выхода королевства из ЕС, и намерены в следующем году начать работу над новым двусторонним документом, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"Соглашение предусматривает непрерывность торговли между Мексикой и Соединенным Королевством по окончании года и носит временный характер. Мексика и Великобритания договорились начать переговоры о новом амбициозном соглашении о свободной торговле в 2021 году", — говорится в заявлении на сайте МИД.
Стороны планируют заключить постоянный договор о свободной торговле в течение трех лет и подтверждают действенность соглашения о взаимном привлечении и защите инвестиций.
Читайте также:
Безработица в Великобритании в августе-октябре выросла лучше прогноза