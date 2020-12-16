МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Бывшая помощница президента США Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл призвала избранного президента Джозефа Байдена не повторять ошибок бывшего американского лидера Барака Обамы в отношениях с Россией, пишет The New York Times. Названы последствия прихода Байдена для отношений России с США

Байден во время президентства Обамы на протяжении восьми лет был вице-президентом США.

Хилл подчеркнула, что Байдену следует придерживаться другого подхода к Москве. По ее мнению, Обама относился к России очень пренебрежительно, называя ее региональной державой. При этом администрация Обамы "не хотела думать о России слишком много", считает Хилл.

Экс-помощница Трампа подчеркнула, что с момента, когда Обама был главой Белого дома, "мир полностью изменился".

"Им придется думать иначе", — заключила она.

Накануне кандидат от демократов Байден по итогам голосования выборщиков получил 306 голосов против 232 у нынешнего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, который итоги выборов признавать отказывается. Итоги голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.

После этого президент России Владимир Путин направил Байдену поздравительную телеграмму, отметив, что сотрудничество на основе взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира.

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