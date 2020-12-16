МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в ноябре в годовом выражении замедлилась до 0,3% с 0,7% в октябре, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста потребительских цен на 0,6% в годовом выражении, а в месячном — увеличения на 0,1%. Великобритания и ЕС близки к прогрессу на переговорах по Brexit

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 0,6% в годовом выражении против 0,9% месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,1% после нулевой динамики октября.