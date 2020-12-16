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Годовая инфляция в Великобритании в ноябре выросла ниже прогноза
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Инфляция в Великобритании в ноябре в годовом выражении замедлилась до 0,3% с 0,7% в октябре, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 16.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в ноябре в годовом выражении замедлилась до 0,3% с 0,7% в октябре, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста потребительских цен на 0,6% в годовом выражении, а в месячном — увеличения на 0,1%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 0,6% в годовом выражении против 0,9% месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,1% после нулевой динамики октября.