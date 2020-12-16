2020-12-16T14:32:00+03:00
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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832597756.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 14 копеек
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 13,83 копейки, до 89,3229 рубля, курс доллара уменьшился на 2,52 копейки, до 73,4201 рубля, следует из... ПРАЙМ, 16.12.2020
курс евро, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 13,83 копейки, до 89,3229 рубля, курс доллара уменьшился на 2,52 копейки, до 73,4201 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 4,8 копейки, составив 80,576 рубля.
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