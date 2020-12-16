МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 13,83 копейки, до 89,3229 рубля, курс доллара уменьшился на 2,52 копейки, до 73,4201 рубля, следует из данных Банка России. Курс евро к доллару превысил $1,22

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 4,8 копейки, составив 80,576 рубля.

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