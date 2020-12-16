МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о пятом пакете мер поддержки бизнеса и продлил ряд существующих мер на 2021 год в связи с ситуацией с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба мэра.

"Столичный бизнес сможет воспользоваться дополнительными мерами экономической поддержки. Ряд программ, действовавших в 2020 году, будет продлен на 2021 год. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении. Собянин рассказал, будут ли в Москве вводиться новые ограничения

В частности, продлевается действие программы "14 субсидий", в рамках которых малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала, ряд других расходов.

В порядок предоставления субсидий внесены изменения, целью которых является расширение круга получателей поддержки, упрощение процедуры рассмотрения и экспертизы заявок.

В частности, предусматривается: поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий, – получателями субсидий могут стать участники межотраслевых (отраслевых) кластеров в составе инновационного кластера на территории города Москвы, работающие в сфере креативных индустрий; возмещение затрат на участие в международных конкурсах, фестивалях; возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг на рекламно-информационных площадках, оказывающих услуги по продвижению товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Московские власти готовят новые меры поддержки бизнеса

Помимо этого, предусматривается возможность доработки заявки путем однократного приостановления правовой и финансовой экспертизы заявки и прилагаемых документов на срок не более 10 рабочих дней на этапе проверки документов заявителем в случае предоставления неполного комплекта документов.

"В настоящее время программой "14 субсидий" воспользовались порядка 3 тысяч малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки составила 2,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, на 6 месяцев – до 1 июля 2021 года – продлеваются меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которая позволяет снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях.

Субсидируемая процентная ставка составляет до 6% по кредитам, оформленным до 15 апреля 2020 года (лимит кредитования – не более 100 миллионов рублей); и до 8% по кредитам, оформленным после 15 апреля 2020 года (лимит кредитования – не более 35 миллионов рублей). Собянин считает китайский метод борьбы с COVID неприменимым к Москве

"Заявки на реструктуризацию текущего кредита или на получение льготного кредита рассматриваются в банках-партнёрах. На данный момент льготные кредиты на сумму более 87,3 миллиарда рублей получили более 10 тысяч компаний – субъектов МСП в которых работают более 69,9 тысяч сотрудников. Одобрены заявки еще на сумму 35,5 миллиарда рублей", — утверждается в сообщении.

С учётом продления срока действия программы и расширения перечня банков-партнёров – льготные кредиты смогут получить ещё порядка 10 тысяч субъектов МСП, добавили в пресс-службе.

Помимо этого, на 1 год – до 31 декабря 2021 год – продлевается действие минимальной и льготной ставок арендной платы (4 750 рублей и 3 500 рублей за кв. м в год соответственно) за объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне города Москвы.

"Это решение обеспечит поддержку малых предприятий, арендующих небольшие помещения до 300 кв.м либо занимающихся социально значимыми видами деятельности: торговлей (социальные магазины), социальным питанием, бытовым обслуживанием, физической культурой и спортом, культурой, производством. В соответствии с действующим порядком данные льготы должны были утратить силу 31 декабря 2020 года", — говорится в сообщении. Собянин рассказал, как изменилась дорожная сеть Москвы за 10 лет

Помимо этого, согласно новым мерам, ряд субъектов малого и среднего предпринимательства освобождается от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах за период с марта по июнь 2020 года, в течение которого наблюдалось резкое снижение объемов продаж в связи с действием режима самоизоляции и приостановлением многих видов деятельности.

Речь идёт о более 1 200 нестационарных объектах продовольственной специализации, торгующих мороженым, хлебобулочными изделиями и овощами, а также о 8 объектах общественного питания, размещённых в парках культуры и отдыха.

Сообщается, что "до конца 2020 года от уплаты по договорам освобождаются предприниматели-инвалиды, осуществляющие нестационарную торговлю. На период действия ограничений по проведению культурных и досуговых мероприятий – с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года от уплаты арендных платежей освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и предоставления бытовых услуг населению в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы (за исключением парков культуры и отдыха)". Мишустин продлил программу поддержки авиакомпаний и аэропортов

Помимо этого, субъекты МСП, заключившие с ГУП "Московский метрополитен" договоры на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, за период с марта по июнь 2020 года полностью освобождаются от уплаты аренды (ранее им была предоставлена скидка 50%).

Кроме того, за период с июля до конца 2020 года им предоставляется скидка 50% по аренде. Также за период с марта по июнь 2020 г. на 50% будет снижена арендная плата по договорам на размещение банкоматов, расположенных на территории ГУП "Московский метрополитен".

"Решение об оказании дополнительных мер экономической поддержки было принято по результатам анализа неблагоприятной ситуации, сложившейся в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях продолжающейся пандемии Covid-19", — добавили в пресс-службе.

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