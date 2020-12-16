МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Реальные брокерские компании в отличие от мошенников никогда не производят расчеты с клиентами через физических лиц, их карты или счета, а также не препятствуют выводу средств клиента с его счета, сообщила руководитель направления управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Дарья Савенкова.

"Предположим, вам звонят из компании или вы заходите на сайт организации, якобы предоставляющей брокерские услуги. Вам обещают высокий доход,… предложение может казаться заманчивым, и вы соглашаетесь воспользоваться услугами этой компании. При этом для пополнения брокерского счета вас просят перевести деньги на карту третьего лица. Вот здесь нужно быть внимательным, потому что реальные брокерские компании не производят расчеты через карты или счета физических лиц", — рассказала она в опубликованном в Telegram-канале Сбербанка видео. Банк России назвал 5 примет телефонного мошенника

Одним из примеров такого мошенничества является схема с "повышением торгового статуса". По словам Савенковой, в такой схеме для выводы денег клиенту предлагают повысить свой торговый статус через внесение дополнительной суммы на счет.

"В итоге вы вносите все больше и больше средств, но так и не получаете возможности вывести свои деньги. При этом мошенники могут даже демонстрировать через личный кабинет информацию о результатах торгов. Здесь важно помнить, что со счета реальной брокерской компании всегда можно вывести свои свободные денежные средства", — заключила она.

По данным Сбербанка, в 2020 году самой распространенным типом социальной инженерии стали самопереводы, когда клиента банка самого убеждают перевести деньги мошенникам, с долей в 87%, затем следует кража личности и обман на торговых площадках – по 6%. Псевдоброкеры заняли лишь 1% "рынка" социальной инженерии в 2020 году.

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