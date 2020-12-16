МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре снизился на 1,1% по сравнению с октябрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,3% в месячном выражении. Динамика в октябре пересмотрена до снижения на 0,1% с роста на 0,3%. Чижов рассказал, изменят ли США отношение к "Северному потоку - 2"

При этом объем розничных продаж, за исключением автомобилей и комплектующих, в ноябре снизился к октябрю на 0,9%. Этот же показатель октября был пересмотрен до снижения на 0,1% с предыдущей оценки увеличения на 0,2%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.

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