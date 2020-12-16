МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко новый бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, они отметили, что несмотря на сложности из-за COVID он обеспечивает стабильное развитие РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили новый трёхлетний бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов…В беседе Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко подчеркнули, что, несмотря на сложности и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, новый трёхлетний бюджет обеспечивает последовательное и стабильное развитие страны. Он сохраняет социальную направленность и позволяет обеспечить реализацию национальных целей развития", — говорится в сообщении правительства.

В кабмине отметили, что в субъектах сейчас завершается работа по утверждению региональных бюджетов, и, по словам Матвиенко, в условиях пандемии их состояние заслуживает особого внимания.

По её словам, крайне важно обеспечить сбалансированность бюджетов регионов для эффективного исполнения возложенных на них полномочий и надлежащей реализации национальных проектов, говорится на сайте правительства.

Читайте также:

Правительство рассказало о компенсациях за реализацию хлеба