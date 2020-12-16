2020-12-16T17:37:39+03:00
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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832600074.html
Telegram восстановил доступ половине пользователей
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Telegram сообщил, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей — в основном в Восточной Европе, разбирается с остальными. "Около половины пострадавших... ПРАЙМ, 16.12.2020
сбой, telegram, новости, технологии, экономика, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Telegram сообщил, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей — в основном в Восточной Европе, разбирается с остальными.
"Около половины пострадавших пользователей сейчас снова в сети (в основном Восточная Европа, некоторые части Ближнего Востока). Работаем, чтобы вернуть остальное", — говорится в сообщении мессенджера в Twitter.
Ранее, около 16.20 мск, пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе мессенджера. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
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