МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Telegram сообщил, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей — в основном в Восточной Европе, разбирается с остальными. Мессенджер WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений

"Около половины пострадавших пользователей сейчас снова в сети (в основном Восточная Европа, некоторые части Ближнего Востока). Работаем, чтобы вернуть остальное", — говорится в сообщении мессенджера в Twitter.

Ранее, около 16.20 мск, пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе мессенджера. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

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