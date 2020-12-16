МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду немного снижаются, инвесторы оценивают макростатистику и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,03%, до 30190,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 12588,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 3693 пунктов.

В среду инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику, показывающую состояние экономики США в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что розничные продажи в США в ноябре снизились на 1,1% к октябрю. При этом аналитики ожидали снижения на 0,3%. Компании РФ с иностранным листингом интересуются выходом на Московскую биржу

Важным событием для рынков также является заседание Федрезерва. Ожидается, что регулятор сохранит сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также обновит экономические прогнозы.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с пакетом стимулов для экономики страны в объеме примерно на 900 миллиардов долларов. Переговоры ведутся с августа, решение до сих пор не было принято.

"Они (власти США — ред.), возможно, еще не достигли соглашения, но определенно движутся в правильном направлении, и вскоре будет объявлено о какой-то сделке", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).

Он добавил, что рынок будет внимательно следить за программой покупки облигаций Федрезервом, при этом "основное внимание будет уделяться тому, собирается ли ФРС указать на какой-либо откат в применении своих механизмов".

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