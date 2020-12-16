МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ведущие производители картофеля в России готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.

"Ведущие производители картофеля в стране — хозяйства Брянской, Тульской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей отмечают важность недопущения резких скачков цен на эту товарную позицию и готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции", — сказал Лупехин. Россия может войти в топ-3 производителей картофеля в мире

"При этом в данном вопросе важна и конструктивная позиция торговых сетей в части смягчения требований к продукции, в частности, допуска картофель в объеме от 4 до 6 сантиметров. Для производителей такая мера позволит реализовать большее количество товара и сдержать ценовую политику", — добавил он.

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