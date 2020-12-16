2020-12-16T19:06:04+03:00
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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832600715.html
Картофельный союз объявил о готовности стабилизировать стоимость продукта
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Ведущие производители картофеля в России готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. "Ведущие... ПРАЙМ, 16.12.2020
картофель, цены на продукты, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ведущие производители картофеля в России готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.
"Ведущие производители картофеля в стране — хозяйства Брянской, Тульской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей отмечают важность недопущения резких скачков цен на эту товарную позицию и готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции", — сказал Лупехин.
"При этом в данном вопросе важна и конструктивная позиция торговых сетей в части смягчения требований к продукции, в частности, допуска картофель в объеме от 4 до 6 сантиметров. Для производителей такая мера позволит реализовать большее количество товара и сдержать ценовую политику", — добавил он.
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