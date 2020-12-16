МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Продукты, стабилизацией цен на которые занялось российское правительство, за неделю с 8 по 14 декабря продолжили дорожать: цены на сахар повысились на 0,2%, подсолнечное масло — на 1,7%, пшеничная мука подорожала на 0,5%, черный хлеб — на 0,4%, белый хлеб и макароны — на 0,3%, следует из данных Росстата.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Антимонопольная служба рассказала о внеплановых проверках цен на продукты

Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о повышении экспортных пошлин на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

Данные Росстата в среду показывают, что перечисленные продукты продолжили дорожать. Рост цен на сахар-песок, который с 8 по 14 декабря составил 0,2%, замедлился по сравнению с предыдущей неделей — тогда он составлял 0,7%. Подсолнечное масло подорожало на 1,7%, как и на неделе с 1 по 7 декабря. Мишустин рассказал, как долго будут сдерживаться цены на продукты

Пшеничная мука с 8 по 14 декабря подорожала на 0,5% (с 1 по 7 декабря — на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,4% (против 0,3% неделей ранее), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — на на 0,3% (против 0,2%), вермишель — на 0,6% (против 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,3% (как и неделей ранее).

В ноябре производители сахара и подсолнечного масла повысили свои цены.

Так, цены свекловичного сахара в ноябре увеличились на 9,9% по сравнению с октябрем, на рафинированное подсолнечное масло и его фракции — на 12,4%, говорится в сообщении Росстата. Подсчитана динамика трат россиян на подсолнечное масло и сахар за год

"В производстве пищевых продуктов стали выше цены: на мелассу свекловичную — на 43,8%, соки овощные и овощефруктовые для детского питания — на 38,2%, масло кукурузное — 17,6%, маргарин — на 14,4%, жом свекловичный — на 12,7%, масло подсолнечное и его фракции рафинированные — на 12,4%, икру лососевых рыб — на 11,4%, патоку крахмальную — на 11,2%, корма растительные — 10,5%, сахар белый свекловичный — на 9,9%", — говорится в сообщении.

Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия 16 декабря подписали соглашения о стабилизации цен. Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло — 110 рублей за литр.

Для труднодоступных регионов будут установлены повышенные коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде определят главы регионов.

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