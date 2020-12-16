МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 8 по 14 декабря ускорился: так, яйца подорожали на 4%, огурцы — на 13,3%, а помидоры — на 6,2%, следует из материалов Росстата.

Среди продовольственных товаров (не считая овощи) яйца подорожали сильнее всего.

"В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,2-2,2%, в 34 — на 2,5-4,9%, в 30 — на 5% и более. В двух субъектах цены на яйца куриные не изменились, в одном — снизились на 0,2%", — сообщает статистическое ведомство. Минсельхоз заявил об отсутствии нехватки основных продуктов

Неделей ранее, с 1 по 7 декабря, цены на яйца выросли на 3,2%. Цены на них на 14 декабря по сравнению с концом декабря 2019 года выросли на 9,1%. "Прирост цен на плодоовощную продукцию (с 8 по 14 декабря — ред.) в среднем составил 3,2%, в том числе на огурцы — 13,3%, помидоры — 6,2%", — продолжает Росстат.

На предыдущей неделе прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,4%. В частности, свежие огурцы с 1 по 7 декабря подорожали на 11,2%, томаты — на 5%. Рост цен по сравнению с концом декабря на них составил 13,3% и 6% соответственно.

В свою очередь картофель на отчетной неделе прибавил в цене 2,5% (с 1 по 7 декабря — 2,3%, к концу декабря — 28,3%), свежая белокочанная капуста — 1% (неделей ранее — 0,4%, к концу декабря — минус 3,3%), репчатый лук — 0,8% (как и неделей ранее, рост к концу декабря — 5,5%), морковь — 1,3% (против 0,5%, к концу декабря — плюс 25,5%).

Яблоки подорожали на 1%, неделей ранее рост цен составлял 0,5% (к концу декабря — плюс 17,8%). Помимо этого, сообщается о подорожании муки.

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