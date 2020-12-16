МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков совокупно на 60,6 миллиарда рублей, превысив почти на 30% суммарный объем за первые две недели декабря, свидетельствуют данные министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 13,724 миллиарда рублей при спросе 22,095 миллиарда. Цена отсечения составила 97,0282% от номинала, средневзвешенная цена — 97,0385% от номинала. Рынок ОФЗ откатился на уровень трехмесячной давности

Доходность по цене отсечения составила 5,3% годовых, средневзвешенная доходность — 5,3% годовых.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 46,898 миллиарда рублей при спросе 112,907 миллиарда.

Цена отсечения составила 99,2554% от номинала, средневзвешенная цена — 99,3953% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,6% годовых, средневзвешенная реальная доходность – 2,59% годовых.

После аукционов на прошлой неделе цены ОФЗ на вторичном рынке преимущественно снижались, что привело к повышению доходности, которое в среднем по рынку составило 5 базисных пунктов, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Российские евробонды: стоим, как скала

При этом по двум самым коротким выпускам рост ставок составил 10 базисных пунктов, а по отдельным выпускам в средне- и долгосрочном сегментах достигал 7-8 базисных пунктов. Цены госбумаг достаточно вяло реагировали на укрепление рубля в конце прошлой недели, но уверенно пошли вниз на фоне ослабления национальной валюты в начале текущей недели.

По словам эксперта, еще одним негативным фактором для рынка рублевых облигаций на прошедшей неделе вновь стала инфляция, которая за первую неделю декабря выросла на 0,2 процентного пункта, составив с начала года 4,3%.

Кроме того, за ноябрь рост инфляции составил 0,71%, с начала месяца – 4,05% и 4,42% год к году. "На этом фоне большинство участников облигационного рынка не ожидает изменения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, которое должно состояться в конце текущей недели", — отметил он.

С учетом ситуации на рынке только один из запланированных аукционов мог быть успешным, принимая во внимание защитный характер ОФЗ с индексируемым номиналом и рост инфляции, к которой привязан номинал этих госбумаг. ОФЗ: небольшой рост котировок

Аукцион по размещению пятилетнего выпуска ОФЗ 26234 прошел с низким и достаточно агрессивным спросом, который составил менее 20,1 миллиарда рублей, или 9,6% от доступных к размещению остатков, и был удовлетворен на 68%.

При этом эмитент ограничил премию по доходности для инвесторов на уровне 3 базисных пунктов. Спрос на ОФЗ 52003 составил 112,907 миллиарда рублей, он был удовлетворен всего на 41,5%. Эмитент, отсекая большую часть заявок, установил цены размещения в среднем на 0,157 процентного пункта выше уровня вторичного рынка.

В целом в октябре-декабре Минфин РФ к настоящему моменту разместил ОФЗ на 2,426 триллиона рублей при плане привлечения на рынке в четвертом квартале в 2 триллиона рублей. Всего с начала года объем размещенных ОФЗ составляет около 5,269 триллиона рублей.

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