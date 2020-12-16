2020-12-16T21:02:47+03:00
2020-12-16T21:02:47+03:00
2020-12-16T21:02:47+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832601386.html
Установлены предельные цены на подсолнечное масло и сахар
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло... ПРАЙМ, 16.12.2020
цены на продукты, власти, новости, экономика, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83240/07/832400707.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/07/832400707.jpg
https://1prime.ru/images/83240/07/832400706.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/07/832400706.jpg
https://1prime.ru/images/83240/06/832400694.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/06/832400694.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832600946.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло — предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло — 110 рублей за литр, говорится в сообщении Минпромторга.
"Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло — важнейших продовольственных товаров первой необходимости", — говорится в сообщении.
"В работе по решению задачи руководства страны мы идем в тесной связке с Минсельхозом. При этом наша прямая ответственность — это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей – за литр подсолнечного масла", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
Читайте также:
В России начали дорожать новые продукты