МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло — предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло — 110 рублей за литр, говорится в сообщении Минпромторга. Масло и сахар продолжили дорожать в декабре

"Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло — важнейших продовольственных товаров первой необходимости", — говорится в сообщении.

"В работе по решению задачи руководства страны мы идем в тесной связке с Минсельхозом. При этом наша прямая ответственность — это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей – за литр подсолнечного масла", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

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