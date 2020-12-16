МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цены производителей свекловичного сахара в ноябре увеличились на 9,9% по сравнению с октябрем, на рафинированное подсолнечное масло и его фракции — на 12,4%, говорится в сообщении Росстата. Установлены предельные цены на подсолнечное масло и сахар

"В производстве пищевых продуктов стали выше цены: на мелассу свекловичную — на 43,8%, соки овощные и овощефруктовые для детского питания — на 38,2%, масло кукурузное — 17,6%, маргарин — на 14,4%, жом свекловичный — на 12,7%, масло подсолнечное и его фракции рафинированные — на 12,4%, икру лососевых рыб — на 11,4%, патоку крахмальную — на 11,2%, корма растительные — 10,5%, сахар белый свекловичный — на 9,9%", — говорится в сообщении.

Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия в среду подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло — 110 рублей за литр. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов.

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