2020-12-16T21:19:29+03:00
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Сахар и масло подорожали более чем на треть в ноябре
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Цены производителей свекловичного сахара в ноябре увеличились на 9,9% по сравнению с октябрем, на рафинированное подсолнечное масло и его фракции — на 12,4%, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 16.12.2020
цены на продовольствие, ноябрь, сахар, масло, новости, экономика, бизнес, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цены производителей свекловичного сахара в ноябре увеличились на 9,9% по сравнению с октябрем, на рафинированное подсолнечное масло и его фракции — на 12,4%, говорится в сообщении Росстата.
"В производстве пищевых продуктов стали выше цены: на мелассу свекловичную — на 43,8%, соки овощные и овощефруктовые для детского питания — на 38,2%, масло кукурузное — 17,6%, маргарин — на 14,4%, жом свекловичный — на 12,7%, масло подсолнечное и его фракции рафинированные — на 12,4%, икру лососевых рыб — на 11,4%, патоку крахмальную — на 11,2%, корма растительные — 10,5%, сахар белый свекловичный — на 9,9%", — говорится в сообщении.
Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия в среду подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло — 110 рублей за литр. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов.
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