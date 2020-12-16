МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Профильные ведомства РФ будут отслеживать динамику цен на продукты, чтобы при сдерживании стоимости одних товаров не подорожали другие, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В среду Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло.

Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло — 110 рублей за литр. Мишустин рассказал, как долго будут сдерживаться цены на продукты

"Важно, чтобы не только произошло сдерживание цен на те социально значимые группы, которые озвучены, но и чтобы не произошло перекладывание так сказать недополученной прибыли на другие группы товаров", — сказал Решетников журналистам.

Он отметил, что Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвтия и ФАС будут взаимодействовать с торговыми сетями буквально в ежедневном формате и мониторить цены.

Решетников также отметил, что членам кабмина предстоит решить не только текущую проблему, но и подготовить предложения на долгосрочную перспективу. Минсельхоз рассказал, когда снизятся цены на подсолнечное масло и сахар

Министр подчеркнул, что и производители, и потребители должны понимать, в каких условиях они работают, а также не отбить административным регулированием у них желания инвестировать и реализовывать проекты.

"Перед нами стоит еще одна очень сложная задача — именно выработать постоянно действующий, уже экономический механизм. В качестве такого механизма мы сейчас видим механизм экспортных пошлин, которые будут меняться по заранее известному, предсказуемому графику в зависимости от изменения, в первую очередь, конечно, мировых цен и валютного курса", — пояснил он.

По словам министра, работа в этом направлении уже ведется.

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