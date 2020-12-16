БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Европарламент окончательно одобрил новый семилетний бюджет Евросоюза, теперь его должен официально принять Совет стран ЕС.

"Парламент дал своё разрешение в среду на следующий многолетний финансовый план", говорится в сообщении Европарламента.

Речь идёт о финплане на 2021-2027 годы, его объём составляет порядка 1,1 триллиона евро, из него затем будут "нарезаться" ежегодные общие бюджеты ЕС. Основным источником средств для них являются поступления от государств союза. Британия и США договорились о таможенном партнерстве после Brexit

Общий бюджет ЕС финансирует органы власти союза и различные программы, например, в области климата, энергетики или сельского хозяйства.

Кроме того, в Евросоюзе будет создан антикризисный фонд "ЕС следующего поколения" на 750 миллиардов евро, однако его Европарламент одобрять не должен. Еврокомиссия будет занимать деньги на рынке для наполнения этого фонда, затем из него будут выдаваться кредиты и гранты в страны союза для поддержания процесса выхода региона из нынешнего кризиса.

При этом порядка 30% от общего объема фонда и семилетнего бюджета должны пойти на проекты, способствующие улучшению климатической ситуации, отмечает ЕП.

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