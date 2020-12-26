МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Больше всего автомобилей эвакуировали из-за неправильной парковки в 2020 году на проспекте Мира в Москве, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

"Главным местом неправильной парковки в 2020 году стал проспект Мира. Оттуда автомобили эвакуировали чаще всего – 3,7 тысячи автомобилей за год. Водители, приезжающие к местам притяжения, например, на Рижский рынок, ВДНХ или к Ботаническому саду МГУ, зачастую оставляют машины там, где парковаться запрещено, и рискуют спровоцировать ДТП", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в этом году в Москве за нарушения правил остановки и стоянки автомобили эвакуировали более 205,5 тысяч раз. Mercedes отзывает почти 800 автомобилей в России

Согласно сообщению дептранса, топ нарушителей года выглядит так: первое место занял ВАЗ и его семь эвакуаций, следом идут автомобили BMW, Audi, Subaru, KIA, Nissan и Volkswagen, которые оказывались на спецстоянках по пять раз.

"Оставленная в неположенном месте машина может спровоцировать ДТП, помешать проезду скорой или загораживать обзор пешеходам, поэтому по решению МАДИ и ГИБДД их перемещают на спецстоянки. Пожалуйста, соблюдайте правила парковки, чтобы предновогоднее время не омрачило ничего", — заключили в ведомстве.

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