МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Нотариусы смогут проверить личность обратившегося к ним человека с помощью биометрических данных, если возникнет подозрение, что предъявленный паспорт поддельный или краденый, рассказал РИА Недвижимость председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий Олег Головотюк. Мошенники разработали новогодний подход к жертвам

С 29 декабря вступает в силу приказ Минюста от 30 сентября 2020 года N 228 "О биометрических данных", согласно которому нотариусы получат право устанавливать личность человека по биометрическим данным, напомнил он.

Речь здесь, прежде всего, идет о том, что нотариусы получат доступ к данным единой биометрической системы и смогут использовать их для идентификации личности заявителя – клиента нотариальной конторы, пояснил Головотюк.

"Такая проверка, очевидно, является более надежной, чем просто установление личности по паспорту, так как фотография в паспорте зачастую бывают очень старой и может значительно отличаться от внешнего вида человека в момент визита к нотариусу. Случается, что удостоверить сделку или оформить наследственные права на ценное имущество пытаются, предъявляя поддельный или украденный паспорт", — подчеркнул он.

По новым правилам, нотариус сможет сделать запрос в единую систему биометрических данных, если у заявителя по тем или иным причинам отсутствует удостоверяющий личность документ либо если представленный документ вызывает сомнения с точки зрения его подлинности. Такой запрос может быть сделан только в том случае, если ранее человек предоставил свои данные в единую биометрическую систему, и исключительно с его личного согласия, объяснил эксперт.

"Биометрические данные в Единую биометрическую систему заносятся по заявлению самого гражданина. На сегодняшний день зарегистрироваться в этой системе и предоставить свои биометрические данные (сделать фото и записать голос) можно через отделения банков", — рассказал Головотюк.

По его словам, если биометрия не подтвердит личность человека с сомнительными документами, то нотариус откажет в совершении нотариального действия. Если заявитель с таким отказом не согласен – он может попытаться оспорить его в судебном порядке, заключил Головотюк.

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