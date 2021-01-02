МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Станция "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро стала самой популярной у пассажиров, ей воспользовались почти 24 миллиона человек в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. "Новое метро" доставит пассажиров из Москвы в Петербург за 2 часа

"Станция "Комсомольская" Кольцевой линии стала самой популярной у пассажиров в 2020 году. Ей воспользовались почти 24 миллиона пассажиров. В прошлом году она тоже возглавила топ станций мосметро по количеству пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году людей на станции было на 45% меньше из-за пандемии.

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