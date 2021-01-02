2021-01-02T15:58:00+03:00
2021-01-02T16:12:38+03:00
2021-01-02T15:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210102/832735544.html
Почти 24 миллиона пассажиров побывали на "Комсомольской" за год
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Станция "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро стала самой популярной у пассажиров, ей воспользовались почти 24 миллиона человек в 2020 году, сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 02.01.2021
метро, транспорт, новости, экономика, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83273/55/832735526.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83273/55/832735526.jpg
https://1prime.ru/images/83273/55/832735525.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83273/55/832735525.jpg
https://1prime.ru/images/83273/55/832735516.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83273/55/832735516.jpg
https://1prime.ru/transport/20201123/832396602.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Станция "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро стала самой популярной у пассажиров, ей воспользовались почти 24 миллиона человек в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Станция "Комсомольская" Кольцевой линии стала самой популярной у пассажиров в 2020 году. Ей воспользовались почти 24 миллиона пассажиров. В прошлом году она тоже возглавила топ станций мосметро по количеству пассажиров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году людей на станции было на 45% меньше из-за пандемии.
Ранее "Билайн" покрыл все станции Московского метро сетью 4g