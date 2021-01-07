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Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить
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Избранный президент США Джо Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить и "дать дорогу демократии". "Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать", — сказал... ПРАЙМ, 07.01.2021
джо байден, сша, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить и "дать дорогу демократии".
"Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать", — сказал Байден, выступая с обращением на фоне происходящих в Вашингтоне беспорядков. "Это не отражает Америку и это должно закончится сейчас же", — сказал избранный президент.
Также Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.
"Я призываю президента Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать прекращения этого", — заявил Байден, выступая с обращением на фоне происходящих в Вашингтоне беспорядков. "Достаточно!", — сказал Байден, признавшись, что "шокирован происходящим" и призвав Трампа сделать все необходимое.
Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.
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