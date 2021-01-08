МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В России с 1 марта вводят новый дорожный знак, предупреждающий о камерах фиксации нарушений ПДД, сообщают РИА Новости. Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян

Согласно опубликованному постановлению правительства, знак "Фотовидеофиксация" будет устанавливаться на трассах вне поселений в 150-300 метрах от зоны работы камер. Помимо этого, новый знак можно будет встретить при въезде в населенные пункты.

Сообщается, что знак заменит существующие таблички с изображением камеры.

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