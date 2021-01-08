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В России вводят новый дорожный знак, предупреждающий о камерах
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В России с 1 марта вводят новый дорожный знак, предупреждающий о камерах фиксации нарушений ПДД, сообщают РИА Новости. Согласно опубликованному постановлению правительства, знак... ПРАЙМ, 08.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В России с 1 марта вводят новый дорожный знак, предупреждающий о камерах фиксации нарушений ПДД, сообщают РИА Новости.
Согласно опубликованному постановлению правительства, знак "Фотовидеофиксация" будет устанавливаться на трассах вне поселений в 150-300 метрах от зоны работы камер. Помимо этого, новый знак можно будет встретить при въезде в населенные пункты.
Сообщается, что знак заменит существующие таблички с изображением камеры.
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