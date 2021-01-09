ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден заявил, что хочет потратить "триллионы" долларов дополнительно на поддержку экономики.

"Необходимо тратить деньги сейчас. Мой ответ таков, что да, это будут триллионы долларов, полный пакет", — сказал Байден журналистам, выступая в Делавэре.

Помимо этого, Байден заявил, что Дональд Трамп не способен исполнять обязанности президента.

"Он не способен исполнять обязанности", — сказал Байден журналистам в Делавэре. Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена

При этом он несколько раз уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли он импичмент Трампу.

"Я буду говорить с Нэнси и лидерами демократов сегодня вечером по поводу своей повестки и обо всем, что они хотели бы обсудить со мной", — сказал Байден на пресс-конференции.

Байден также призвал относиться к ворвавшимся в Капитолий как ко "внутренним террористам".

"Да, к ним нужно относиться как к группе головорезов, повстанцев, сторонников превосходства белой расы, антисемитов… Это бандиты, бандиты, и они террористы, внутренние террористы ", — сказал Байден на пресс-конференции в штате Делавэр.

"Министерство юстиции будет решать, какие выносить против них обвинения, но они должны быть судимы", — сказал Байден. Он подчеркнул, что, по его оценке, эти люди действовали, руководствуясь поддержкой "действующего президента Соединенных Штатов". Байден призвал в доскональному расследованию произошедшего. Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США

Избранный президент США выразил уверенность, что его инаугурация пройдет безопасно и беспрепятственно.

Байден добавил, что будет рад видеть на своей инаугурации Пенса, но не Трампа, обвинив последнего в "сознательном поощрении" беспорядков в Вашингтоне.

"Урон, нанесенный нашей репутации во всем мире тем, что действующий президент Соединенных Штатов поощряет бандитскую группировку… Это не может продолжаться и должно быть незамедлительно расследовано досконально и виновные привлечены к ответственности", — заявил Байден журналистам.

Он также указал на необходимость проверки действий полиции в ходе захвата протестующими Капитолия.

Ранее 6 января сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой на митинге, Трамп говорил, что пойдет к Капитолию вместе со своими избирателями.

Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США.

На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них — сотрудник полиции Капитолия.

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