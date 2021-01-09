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Байден обсудил с демократами дополнительное стимулирование экономики
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Избранный президент США Джо Байден обсудил с лидерами демократов в конгрессе необходимость дополнительного стимулирования экономики, сообщил штаб Байдена. Байден поговорил по... ПРАЙМ, 09.01.2021
джо байден, сша, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден обсудил с лидерами демократов в конгрессе необходимость дополнительного стимулирования экономики, сообщил штаб Байдена.
Байден поговорил по очереди со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером.
Штаб Байдена умолчал о том, обсуждался ли возможный импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Байден заявлял, что это дело конгресса, хотя он и не считает, что Трамп может исполнять свои обязанности после беспорядков в Вашингтоне в среду.
"Он повторил, что считает, что проведенный в декабре двусторонний пакет мер был лишь первым платежом и что нам нужна немедленная дополнительная экономическая поддержка для семей и малого бизнеса, и финансирование реагирования на COVID-19, включая вакцинацию, тестирование, открытие школ, поддержку работников на переднем уровне и работников штатов", — говорится в сообщении.
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