ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден обсудил с лидерами демократов в конгрессе необходимость дополнительного стимулирования экономики, сообщил штаб Байдена. Байден заявил, что на восстановление экономики уйдут "триллионы"

Байден поговорил по очереди со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером.

Штаб Байдена умолчал о том, обсуждался ли возможный импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Байден заявлял, что это дело конгресса, хотя он и не считает, что Трамп может исполнять свои обязанности после беспорядков в Вашингтоне в среду.

"Он повторил, что считает, что проведенный в декабре двусторонний пакет мер был лишь первым платежом и что нам нужна немедленная дополнительная экономическая поддержка для семей и малого бизнеса, и финансирование реагирования на COVID-19, включая вакцинацию, тестирование, открытие школ, поддержку работников на переднем уровне и работников штатов", — говорится в сообщении.

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