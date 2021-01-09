ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден обсудил с лидерами демократов в конгрессе необходимость дополнительного стимулирования экономики, сообщил штаб Байдена. 

Избранный президент США Джозеф Байден

Байден заявил, что на восстановление экономики уйдут "триллионы"

Байден поговорил по очереди со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером.

Штаб Байдена умолчал о том, обсуждался ли возможный импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Байден заявлял, что это дело конгресса, хотя он и не считает, что Трамп может исполнять свои обязанности после беспорядков в Вашингтоне в среду.

"Он повторил, что считает, что проведенный в декабре двусторонний пакет мер был лишь первым платежом и что нам нужна немедленная дополнительная экономическая поддержка для семей и малого бизнеса, и финансирование реагирования на COVID-19, включая вакцинацию, тестирование, открытие школ, поддержку работников на переднем уровне и работников штатов", — говорится в сообщении.

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