МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Услуги для бизнеса в Москве теперь можно получить в 17 центрах

"По итогам 2020 года Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Столица набрала 87,81 балла и заняла первое место среди субъектов Российской Федерации", — цитирует Сергунину сайт мэра Москвы.

При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития оценивали такие параметры, как возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, а также ряд других. Отмечается, что в тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области.

"Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года — сервис для поиска пропавших домашних животных", — отметила Сергунина.

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