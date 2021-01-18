2021-01-18T18:24:43+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210118/832833987.html
Еврокомиссия призвала ускорить процесс вакцинации от COVID
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Евросоюзу необходимо ускорить процесс вакцинации населения и поставки вакцин против COVID-19, заявил на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Нам надо... ПРАЙМ, 18.01.2021
коронавирус, вакцинация, еврокомиссия, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо ускорить процесс вакцинации населения и поставки вакцин против COVID-19, заявил на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Нам надо ускорит вакцинацию и поставки вакцин", — сказал он.
Шефчович также заявил, что Евросоюзу необходимо работать с компаниями-производителями, чтобы максимизировать мощности по производству прививок от коронавируса внутри ЕС. Речь может идти, к примеру, об инвестициях в этот процесс.
При этом, исходя из его слов, вакцинация является добровольной.
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