БРЮССЕЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо ускорить процесс вакцинации населения и поставки вакцин против COVID-19, заявил на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Нам надо ускорит вакцинацию и поставки вакцин", — сказал он.

Шефчович также заявил, что Евросоюзу необходимо работать с компаниями-производителями, чтобы максимизировать мощности по производству прививок от коронавируса внутри ЕС. Речь может идти, к примеру, об инвестициях в этот процесс.

При этом, исходя из его слов, вакцинация является добровольной.

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