ПЕКИН, 23 янв – ПРАЙМ. Отношения Китая и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон не намерен ослаблять стратегическое давление на Пекин и не изменит общий курс на сдерживание КНР, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн. США планируют продолжить торговые войны с Китаем

"Американо-китайские отношения являются важным пунктом внешней политики Байдена, но его главная забота — внутренние дела, а не дипломатия", — считает Цянь Фэн.

При этом он подчеркнул, что дела с Китаем для Байдена вряд ли являются именно теми двусторонними отношениями, которые необходимо улучшать в первую очередь.

"Сколько у Байдена готовности и сил для решения существующих между США и Китаем проблем — все еще большой вопрос", — указал аналитик.

По мнению эксперта, Байден, имея большой политический опыт на разных должностях, хорошо разбирается в связанных с Китаем вопросах.

"Вполне возможно, что американо-китайские отношения после вступления Байдена в должность могут до определенной степени смягчиться, и двустороннее сотрудничество в некоторых сферах между двумя сторонами может постепенно возобновиться", — отметил он.

Но в то же время, полагает Цянь Фэн, "основной тон американской стратегии сдерживания Китая не претерпит принципиальных изменений".

Эксперт добавил, что ранее Байден назвал КНР "конкурентом", а не "врагом", но команда Байдена не позволит Китаю, пусть даже и "конкуренту", обогнать США, "они не ослабят стратегическое давление на Китай и не изменят общий курс на сдерживание КНР".

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