МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В России обсуждается возможность введения запрета на прямой перевод взысканных денег за границу через исполнительные документы с целью перекрытия одного из крупнейших каналов вывода денег за рубеж. Об этом пишет РБК. Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин

По данным издании, перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией. Минюст и Банк России разрабатывают совместно с участниками рынка законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации. Это правило распространится в том числе на нерезидентов.

Соответствующие поправки в законодательство начали обсуждаться зимой 2019 года. Как отмечается, их принятие позволит минимизировать переводы в пользу "недобросовестных взыскателей" с целью отмывания средств и уклонения от налогов.

ЦБ и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. В прошлом году, несмотря на кризис и пандемию, такие схемы стали популярнее, говорил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. За девять месяцев 2020 года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

В то же время в "Деловой России" инициативу Минюста не поддерживают. Там указали, что от нового подхода пострадают в первую очередь добросовестные взыскатели. В бизнес-организации "Опора России", в свою очередь, считают, что мера несет скорее риски для бизнеса.

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