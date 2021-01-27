МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Передача в Федеральную налоговую службу квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной, эти данные будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться; результат комплексного анализа покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах, сообщили РИА Новости в ФНС. ФНС начала контролировать цены на продукты

"Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров. Стоит отметить, что этот порядок взаимодействия добровольный для налогоплательщиков. Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено, а полученные сведения являются налоговой тайной", — сказали в пресс-службе.

"Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", — добавили в ФНС.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. ФАС заявила о соблюдении торговыми сетями соглашений по сдерживанию цен

Источник РИА Новости на продовольственном рынке ранее сообщил, что ФНС запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) рассказали, что не получали от ритейлеров информацию о запросах налоговых органов.

ФНС отметила, что обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу, Минпромторгу, МЭР, ФАС, Росстату в соответствии с решениями правительства. Сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, добавили в службе.