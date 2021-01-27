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Кремль: Путин и Байден не обсуждали возможность личной встречи
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Тема личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время их телефонного разговора не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать... ПРАЙМ, 27.01.2021
джо байден, путин, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Тема личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время их телефонного разговора не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, как таковая личная встреча не обсуждалась, тема визитов не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли тема личной встречи двух президентов во время телефонного разговора.
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другое. Позже во вторник Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении ДСНВ.