МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Тема личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время их телефонного разговора не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Байден рассмотрели возможности для сотрудничества

"Нет, как таковая личная встреча не обсуждалась, тема визитов не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли тема личной встречи двух президентов во время телефонного разговора.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другое. Позже во вторник Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении ДСНВ.