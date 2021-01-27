БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Агентство ЕС по авиационной безопасности (EASA) разрешила модифицированной версии Boeing 737 MAX вернуться в небо Европы, говорится в сообщении агентства.

"EASA дало свое одобрение на возвращение в эксплуатацию модифицированной версии Boeing 737 MAX", — говорится в релизе. Названа авиакомпания, которая возобновит полеты Boeing 737 MAX 8

Агентство отмечает, что теперь абсолютно уверено в безопасности самолета. Однако его специалисты продолжат внимательно следить за работой 737 MAX, когда возобновятся полеты.

Параллельно и по настоянию EASA компания Boeing также взяла на себя обязательство работать над дальнейшим улучшением самолета в среднесрочной перспективе, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности, отметается в релизе.

В конце декабря сообщалось, что первый коммерческий полет Boeing 737 MAX спустя почти два года после запрета на эксплуатацию данной модели произошел в США. Лайнер совершил рейс в США из Майами в Нью-Йорк.

В ноябре 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты 737 МАХ при условии, что авиакомпании скорректируют программы обучения пилотов этих машин, а также проведут необходимую техническую подготовку лайнеров.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США.

В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Росавиация пока не может назвать точные сроки завершения сертификации Boeing 737 MAX. Сертификация обновленного Boeing для полетов в РФ затягивается из-за пандемии, но процесс ведется в плановом порядке.

"Процесс сертификации Boeing 737 MAX ведется Росавиацией совместно с Авиарегистром России в плановом порядке. Точные сроки завершения в настоящее время указывать преждевременно. Мероприятия по сертификации сдерживаются из-за условий пандемии и введённых ограничений на международное авиасообщение, которые осложняют процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, находящимися за рубежом", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Boeing выплатит $2,5 миллиарда компенсации по делу проблемных 737 MAX