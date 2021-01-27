МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Низкий спрос на зерно из интервенционного фонда России связан с введением в феврале тарифной квоты на экспорт зерновых культур, которая повлияла на формирование достаточного предложения на внутреннем рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Ожидаемое введение в феврале тарифной квоты на экспорт зерновых уже сейчас формирует достаточное предложение на внутреннем рынке, в связи с чем зерно госфонда пользуется низким спросом. При этом Минсельхоз продолжит реализацию зерна федерального интервенционного фонда, поскольку для ряда регионов цена зерна госфонда является рыночным индикатором", — сообщили в министерстве.

Текущий этап товарных интервенций начался 7 августа, последние торги в 2020 году состоялись 27 ноября, а первые в 2021 году — 20 января. Украина экспортировала более 27 миллионов тонн зерновых культур

Интервенции в настоящее время проходят в рамках распоряжения правительства, согласно которому в 2020-2021 годах разрешается продажа до 1 миллиона тонн пшеницы и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда на внутреннем российском рынке или на экспорт.

"Зерно планируется к продаже на внутренний рынок, данная мера направлена на стабилизацию ценовой ситуации и обеспечение производителей муки необходимым объемом сырья", — отметили в министерстве. Торги, которые состоялись на прошлой неделе, 20-22 января, прошли безрезультатно. Следующие торги в рамках интервенций состоятся 1 февраля, затем — 2, 3, 4 и 5 февраля.

К настоящему моменту из 70 торговых дней, которые проходили с начала интервенций, успешными стали 22 сессии. Общий объем продаж зерна в рамках текущего раунда интервенций составляет 170,933 тысячи тонн на 2,094 миллиарда рублей.

Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 4 декабря прошлого года составлял 170,8 тысячи тонн.

С 13 апреля по 6 августа в России проходил первый этап товарных интервенций, они начались в качестве одной из мер стабилизации внутреннего рынка.

По данным Минсельхоза РФ, суммарный объем биржевых сделок в рамках продажи зерна из интервенционного фонда в 2020 году составил 1,608 миллиона тонн на сумму 19,225 миллиарда рублей.

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