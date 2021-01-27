МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает, что производство молока в России в 2021 году составит не менее 32,6 миллиона тонн против более 32 миллионов тонн в прошлом году, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Россия разрешила ввоз молочной продукции еще четырем белорусским фирмам

"В прошлом году объем производства молока превысил 32 миллиона тонн, это на 855 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Это для нас лучший результат за последние десять лет…. Очень надеемся, что в текущем году увеличение производства молока мы тоже будем наблюдать. Ожидаем, что цифра составит не менее 32,6 миллиона тонн", — сказал Патрушев в ходе съезда Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").

По его словам, рост производства в первую очередь необходимо обеспечить за счет создания высокоэффективной кормовой базы и обеспечения сбалансированности кормовых рационов, а также при помощи внедрения инновационных технологий содержания животных и более активного использования генетического потенциала молочного стада.

Министр также отметил, что по итогам 2020 года прогнозируется рост производства мороженого, сыров, творога, сливочного масла. "На уровне 2019 года сохранятся показатели по позициям кисломолочных продуктов и сухого молока. Рассчитываем, что 2021 год также продемонстрирует достойные показатели", — добавил глава Минсельхоза.

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