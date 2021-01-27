МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре 2020 года сократила экспорт минеральных калийных удобрений на 20% в денежном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 1,603 миллиарда долларов, следует из материалов Росстата. Союз экспортеров оценил введение пошлин на экспорт зерна

В ноябре объем вывезенных товаров составил 138 миллионов долларов, что на 21,8% меньше показателя октября прошлого года.

Экспорт азотных удобрений по итогам 11 месяцев уменьшился на 15,2% — до 2,211 миллиарда долларов. В ноябре показатель составил 156 миллионов долларов, снизившись на 6,2% в месячном выражении.

Всего РФ в январе-ноябре экспортировала продукции химической промышленности на 21,625 миллиарда долларов, что в денежном выражении на 11,5% меньше, чем годом ранее. В ноябре экспорт продукции химпрома уменьшился на 14,9% по сравнению с октябрем и составил 1,889 миллиарда долларов.

Импорт в РФ продукции химической промышленности и каучука за 11 месяцев сократился на 13,2% — до 37,921 миллиарда долларов. В ноябре такой продукции в страну было ввезено на сумму 4,014 миллиарда долларов, что выше показателя октября на 9,1%.

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