ЛОНДОН, 27 янв — ПРАЙМ. Великобритания одобрила возобновление эксплуатация Boeing 737 MAX в Соединенном Королевстве, говорится в заявлении Управления гражданской авиации страны (Civil Aviation Authority (CAA).

"CAA сегодня объявило, что позволит британским авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы на самолетах Boeing 737 MAX при условии тщательного надзора. Также будет снят запрет на полеты самолетов в воздушном пространстве Великобритании. Изменения вступают в силу сегодня", — говорится в заявлении авиарегулятора. Европа допустила к полетам модифицированный Boeing 737 MAX

В ведомстве отметили, что данное решение принято вслед за аналогичными действиями авиационных регуляторов ЕС, США и Канады.

"Решение следует за утверждением изменений конструкции самого самолета, его пилотирования и обучения пилотов. Это включало модификацию системы увеличения маневренных характеристик (MCAS) самолета и другие ключевые изменения безопасности, направленные на предотвращение дальнейших происшествий. САА было активно вовлечено в работу по утверждению и масштабный процесс, предпринятый всеми участниками", — добавили в ведомстве.

В настоящее время британский авиарегулятор находится в тесном контакте с авиакомпанией TUI, которая на данный момент единственная в Великобритании эксплуатирует указанный самолет.

В конце декабря первый коммерческий полет Boeing 737 MAX спустя почти два года после запрета на эксплуатацию данной модели произошел в США. Лайнер совершил рейс из Майами в Нью-Йорк.

В ноябре 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты 737 МАХ при условии, что авиакомпании скорректируют программы обучения пилотов этих машин, а также проведут необходимую техническую подготовку лайнеров.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации США.

В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

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