МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба с 1 февраля создает новую инспекцию, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год, сообщили РИА Новости в ФНС. ФНС начала контролировать цены на продукты

"С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков-физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Администрирование налогоплательщиков-физических лиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения, добавляет ФНС.

"Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства. Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства" — указывает служба.

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